Juventus-Atalanta, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

“Non può vincere lo scudetto sempre una squadra. Questo club ha vinto nove volte di fila poi c’è stato un cambio generazionale e si è iniziato un percorso con una squadra con un’età media più bassa e in linea con le richieste della società. L’importante è entrare in Champions tutti gli anni, per il calcio italiano – per le squadre italiane – vuol dire il 30% del fatturato, per la Juve il 20. E non è facile entrarci, ci sono sempre 7-8 squadre che lottano”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Atalanta. Di seguito, ecco il video per riascoltare la conferenza stampa del tecnico bianconero, che ha toccato anche temi legati all’infermeria e al prossimo avversario.