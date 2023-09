Europei maschili volley 2023: Italia alle Final Four di Roma, l’Olanda soccombe solo al tie-break

L’Italia va sotto, rimonta, viene raggiunta al tie-break, soffre ancora, ma alla fine riesce a spuntarla e raggiungere la semifinale degli Europei maschili 2023 di volley. Serata estremamente intensa al Palaflorio di Bari, dove i ragazzi di De Giorgi piegano l’Olanda solamente al tie-break e proseguono il loro cammino, staccando il pass per Roma. 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) il punteggio del match, in cui gli azzurri hanno fatto il bello e il cattivo tempo, anche per meriti della squadra di Piazza, trascinata dal solito Nimir Abdel-Aziz. Dopo mille sofferenze, ad avere la meglio però è proprio l’Italia, che trova la sua settimana vittoria nella competizione e raggiunge la Francia al penultimo atto.

CRONACA – Primo set a più facce per l’Italia, che va subito sotto di 3, poi recupera e si porta sul +2, salvo poi spegnersi dopo l’infortunio di Roberto Russo. L’azzurro cade infatti male sulla caviglia e lascia il campo dolorante e da quel momento in poi l’Italia si disunisce tanto che persino il ct De Giorgi durante un time out chiede ‘State pensando a Russo o giochiamo la partita?’ Gli azzurri però non riescono a ritrovarsi e cedono per 25-20. Per fortuna nel secondo parziale arriva la reazione sperata e l’Italia prevale con un comodo 25-17. Merito dei soliti Michieletto e Lavia, per citarne due, ma anche dei tanti errori olandesi, targati soprattutto Nimir. Nonostante l’Olanda ci provi fino all’ultimo, è la squadra di De Giorgi ad avere la meglio.

Il copione si ripete anche nella terza frazione, in cui l’Italia parte bene fin da subito e dilaga, arrivando persino a doppiare gli avversari nel punteggio. Per la squadra di Roberto Piazza c’è poco da fare se non cercare di contenere il passivo, ma alla fine è 25-16 per i nostri. Vittoria in cascina? Neanche per sogno visto che nel quarto set si risveglia Nimir, bravissimo sia in battuta a suon di ace che in attacco. Gli azzurri scivolano subito indietro nel punteggio e si vedono costretti a inseguire. Nonostante il gap non sia facile da ricucire, Lavia e compagni riescono a riportarsi fino al -1, proprio quando si entra nella fase cruciale. Purtroppo, un errore di Romanò regala il set all’Olanda per 25-23 e costringe l’Italia al tie-break.

A partire meglio è l’Olanda, che mette subito la testa avanti e conduce nel punteggio. L’Italia però fa le cose bene e senza fretta, riuscendo prima ad agganciare gli avversari e poi anche a superarli. Nelle fasi calde, il PalaFlorio diventa una bolgia e l’Italia ne approfitta per staccare gli avversari e avviarsi verso la vittoria. A mettere la parola fine al match è Daniele Lavia, che trova il quindicesimo e ultimo punto, portando gli azzurri in finale.