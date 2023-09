NBA, agghiaccianti dettagli sull’arresto di Kevin Porter Jr: ha fratturato una vertebra del collo alla compagna

Emergono ulteriori, agghiaccianti, dettagli sull’arresto avvenuto ieri di Kevin Porter Jr., guardia degli Houston Rockets. Il cestista è accusato infatti di violenza domestica e, secondo quanto emerso quest’oggi dalla polizia di New York, è accusato di aggressione e strangolamento. Nel tentativo di strangolare la sua compagna, la giocatrice WNBA Kysre Gondrezick, ha infatti rotto una vertebra del collo alla ragazza e le ha causato un taglio sopra l’occhio destro. Secondo l’accusa, Porter Jr. non si è fermato finché lei non è riuscita a scappare nel corridorio dell’hotel incui si trovavano. Porter ha ricevuto l’ordine di non avvicinarsi a Gondrezick e il suo futuro in NBA, a prescindere da come si concluderà la vicenda, rischia di essere definitivamente compromesso.