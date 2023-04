Curling, Mondiali doppio misto 2023: l’Italia cede il passo al Canada per 8-4

Proseguono i Mondiali di doppio misto 2023 di curling, in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile a Gangneung, in Corea del Sud, e purtroppo non arrivano buone notizie per l’Italia. Nella partita contro il Canada valevole per il Gruppo A, Stefania Constantini e Sebastiano Arman sono stati infatti sconfitti con il punteggio di 8-4. Reduci da due vittorie ed un ko, gli azzurri hanno sprecato una buona occasione per guadagnare posizioni in classifica e, tra le altre, sono stati staccati proprio dal Canada. Italia che era partita molto bene con due mani rubate, ma purtroppo è stata raggiunta sul 4-4 e si è disunita nel finale. Negli ultimi end, infatti, i canadesi hanno dilagato anche in virtù dei rischi presi dagli azzurri per tentare di agguantare almeno il pareggio. L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 11.00 (SEGUI IL LIVE) contro la Scozia a caccia di una preziosa vittoria in ottica play-off.

