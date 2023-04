Calendario Mondiali doppio misto curling 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Mondiali di doppio misto 2023 di curling, in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile a Gangneung, in Corea del Sud: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia scende sul ghiaccio Stefania Constantini, campionessa olimpica in carica in questa specialità, e Sebastiano Arman, che affianca Stefania dagli Europei dello scorso anno.

STREAMING E TV – Tutte le partite saranno visibili in diretta e on demand su The Curling Channel. Alcune sfide saranno visibili anche in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, mentre i match più interessanti godranno della copertura televisiva sui canali Eurosport 1 e 2. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali di tutte le partite dell’Italia e non solo, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo dei Mondiali di doppio misto di curling 2023 con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto alla Corea del Sud).

Calendario Mondiali doppio misto curling 2023

SABATO 22 APRILE

Round robin, sessione 1 – Ore 3.00

Corea del Sud-Ungheria

Olanda-Australia

Canada-Scozia

Italia-Repubblica Ceca

Estonia-Danimarca

Round robin, sessione 2 – Ore 7.00

Giappone-Germania

Spagna-Norvegia

Svizzera-Inghilterra

Turchia-Austria

Usa-Svezia

Round robin, sessione 3 – Ore 13.00

Australia-Italia

Ungheria-Repubblica Ceca

Estonia-Corea del Sud

Danimarca-Scozia

Olanda-Canada

DOMENICA 23 APRILE

Round robin, sessione 4 – Ore 3.00

Norvegia-Turchia

Germania-Austria

Usa-Giappone

Svezia-Inghilterra

Spagna-Svizzera

Round robin, sessione 5 – Ore 7.00

Scozia-Olanda

Corea del Sud-Danimarca

Ungheria-Italia

Canada-Estonia

Australia-Repubblica Ceca

Round robin, sessione 6 – Ore 13.00

Inghilterra-Spagna

Giappone-Svezia

Germania-Turchia

Svizzera-Usa

Norvegia-Austria

LUNEDI’ 24 APRILE

Round robin, sessione 7 – Ore 3.00

Repubblica Ceca-Estonia

Canada-Italia

Danimarca-Australia

Scozia-Corea del Sud

Ungheria-Olanda

Round robin, sessione 8 – Ore 7.00

Austria-Usa

Svizzera-Turchia

Svezia-Norvegia

Inghilterra-Giappone

Germania-Spagna

Round robin, sessione 9 – Ore 13.00

Canada-Australia

Estonia-Ungheria

Corea del Sud-Repubblica Ceca

Olanda-Danimarca

Italia-Scozia

MARTEDI’ 25 APRILE

Round robin, sessione 10 – Ore 3.00

Svizzera-Norvegia

Usa-Germania

Giappone-Austria

Spagna-Svezia

Turchia-Inghilterra

Round robin, sessione 11 – Ore 7.00

Estonia-Scozia

Australia-Corea del Sud

Italia-Olanda

Repubblica Ceca-Canada

Danimarca-Ungheria

Round robin, sessione 12 – Ore 13.00

Usa-Inghilterra

Norvegia-Giappone

Turchia-Spagna

Austria-Svizzera

Svezia-Germania

MERCOLEDI’ 26 APRILE

Round robin, sessione 13 – Ore 3.00

Olanda-Repubblica Ceca

Danimarca-Canada

Scozia-Ungheria

Estonia-Australia

Corea del Sud-Italia

Round robin, sessione 10 – Ore 7.00

Spagna-Austria

Svezia-Svizzera

Inghilterra-Germania

Usa-Norvegia

Giappone-Turchia

Round robin, sessione 15 – Ore 13.00

Ungheria-Canada

Italia-Estonia

Repubblica Ceca-Danimarca

Corea del Sud-Olanda

Scozia-Australia

GIOVEDI’ 27 APRILE

Round robin, sessione 16 – Ore 3.00

Germania-Svizzera

Turchia-Usa

Austria-Svezia

Giappone-Spagna

Inghilterra-Norvegia

Round robin, sessione 17 – Ore 7.00

Italia-Danimarca

Repubblica Ceca-Scozia

Olanda-Estonia

Australia-Ungheria

Canada-Corea del Sud

Round robin, sessione 18 – Ore 13.00

Turchia-Svezia

Austria-Inghilterra

Spagna-Usa

Norvegia-Germania

Svizzera-Giappone

VENERDI’ 28 APRILE

Playoff – Ore 3.00

Da definire

Semifinali – Ore 13.00

Da definire

SABATO 29 APRILE

Finale per il bronzo – Ore 3.00

Da definire

Finale per l’oro – Ore 7.00

Da definire