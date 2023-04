NBA Playoffs 2023: i Golden State Warriors raggiungono Sacramento sul 2-2, ok Boston e New York

Weekend molto intenso per quanto riguarda i play-off NBA 2022/2023, con i quarti di finale ormai al giro di boa. L’unica squadra che si è già assicurata il passaggio del turno sono i Philadelphia 76ers, ma a breve verrà emulata da altre franchigie. Chi c’è andato più vicino già nella notte sono i Denver Nuggets, sconfitti solo ai tempi supplementari dai Minnesota Timberwolves, vittoriosi per 114-108 e bravi a riaprire una serie apparentemente senza storia. Nonostante uno scatenato Nikola Jokic da 43 punti e 12 punti di vantaggio sprecati nei minuti finali del quarto parziale, Minnesota è riuscita comunque ad avere la meglio, guidata da Edwards (34 punti).

L’unica serie sul 2-2 è invece quella tra Golden State Warriors e Sacramento Kings, con entrambi i team che hanno rispettato il fattore campo. Non è stata però una passeggiata di salute per Curry e compagni, che l’hanno spuntata per un solo punto, 126-125, e devono ringraziare Harrison Barnes, autore della tripla decisiva. Neanche a dirlo, il miglior marcatore della serata è stato Steph Curry con 32 punti.

Impegno in discesa per i Boston Celtics, che hanno sbancato Atlanta e mandato al tappeto gli Hawks con il punteggio di 129-121. La franchigia della Georgia ha fatto tutto il possibile e si è affidata al solito Trae Young (per lui 35 punti e 15 assist). Ad imporsi sono stati però gli ospiti, che grazie ai 31 punti a testa di Tatum e Brown si sono guadagnati tre match point.

Infine, successo per i New York Knicks, che hanno superato i Cleveland Cavaliers per 102-93 portando sul 3-1. Il grande protagonista è stata Jaled Brunson con 29 punti, spalleggiati da un super Garland, che ha realizzato 21 dei suoi 23 punti nella ripresa. Esploso di gioia il Madison Square Garden, con i suoi beniamini a una sola vittoria dalle semifinali di Conference.