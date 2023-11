BJK Cup Finals 2023, Italia-Francia: Trevisan batte in rimonta Cornet, il primo punto è azzurro

E’ iniziata nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia, impegnata nella fase a gironi delle Billie Jean King Cup Finals 2023. La squadra capitanata da Tathiana Garbin ha infatti conquistato il primo punto nel confronto contro la Francia grazie a Martina Trevisan, protagonista di una splendida rimonta ai danni di Alizé Cornet. La giocatrice azzurra aveva perso tutti e tre i precedenti, ma non si è lasciata abbattere nemmeno da un brutto primo set ed ha avuto la meglio dopo 2h16′. 2-6 6-2 6-2 il punteggio del match, che Trevisan è stata bravissima a ribaltare, permettendo all’Italia di issarsi sull’1-0.

CRONACA – Trevisan parte bene, ottenendo il break già nel primo game, ma una serie di errori e doppi falli le impediscono di consolidarlo. Cornet ne approfitta e, game dopo game, risale la china, arrivando fino al 5-1. Martina accorcia le distanze, ma di tenere il servizio non se ne parla e la francese vince il primo set per 6-2 in 41 minuti. Nella seconda frazione, il copione non accenna a cambiare nella prima metà, con le due giocatrici che ottengono un break dopo l’altro fino al 3-2 Trevisan. Alla lunga però emerge l’azzurra, che sbaglia con meno frequenza e dà l’impressione di sentire meglio la palla. Il risultato? 6-2 in suo favore e partita trascinata al terzo set. I game consecutivi vinti da Martina diventano ben sette, ma sullo 0-3 nel parziale decisivo Cornet si risveglia e accenna una reazione. L’azzurra tuttavia non si lascia spaventare e, dal 3-2 in poi sale in cattedra, avanzando imperterrita fino alla meritata vittoria.