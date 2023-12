Biathlon, risultati e classifica sprint femminile Oestersund 2023: vince Jeanmonnot, Vittozzi in top 10

La sprint femminile di Oestersund 2023, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, vede trionfare Lou Jeanmonnot. Prima vittoria a livello individuale in Coppa del Mondo per la 25enne francese, che trova il doppio zero e taglia il traguardo in 21:04.1. Sul podio insieme a lei le norvegesi Katerine Offigstad Knotten e Juni Arnekleiv, rispettivamente seconda a +8.5 e terza a +17.6. Completano la top 5 le tedesche Preuss e Voigt, davanti ad altre due norvegesi, Tandrevold – che getta via una possibile vittoria con due errori al poligono in piedi – e Johansen.

La miglior azzurra di una gara molto equilibrata, con ben 19 atlete racchiuse in un minuto, è Lisa Vittozzi. Pur non essendo in condizioni ottimali, reduce dal virus influenzare, non commette errori al poligono e conclude la gara in nona piazza a 33.7 secondi dal primo posto. In top 20 anche Dorothea Wierer e Rebecca Passler, rispettivamente 17^ e 18^ separate da soli otto decimi. Wierer però ha commesso un errore, a differenza di Passler col doppio zero. In top 50 Samuela Comola con un errore e poco più di 2 minuti di ritardo dalla vetta, mentre Hannah Auchentaller è 54^, anche lei con un errore. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI SPRINT FEMMINILE

Jeanmonnot (Fra) 0 21:04.1 Knotten (Nor) 1 +8.5 Arnekleiv (Nor) 1 +17.6 Preuss (Ger) 2 +18.3 Voigt (Ger) 1 +20.0 Tandrevold (Nor) 2 +23.8 Johansen (Nor) 0 +27.6 Guigonnat (Fra) 0 +32.8 Vittozzi (Ita) 0 +33.7 Brorsson (Swe) 0 +34.8

17. Wierer (Ita) 1 +55.8

18. Passler (Ita) 0 +56.6

44. Comola (Ita) 1 +2:04.8

54. Auchentaller (Ita) 1 +2:19.4

67. Trabucchi (Ita) 3 +2:46.6