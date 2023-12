Udinese-Verona, Baroni: “Si spinge tutti insieme per cercare di invertire la rotta”

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Udinese, il tecnico del Verona Marco Baroni ha presentato la gara: “Credo che l’atteggiamento propositivo contro il Lecce possa dare fiducia. A livello di prestazione c’è stato desiderio di conquistare i tre punti e nel complesso la prova è stata positiva. La squadra ha recuperato due volte il risultato e questa è la strada giusta. Se replichiamo partite di questo genere sono convinto che potremo riavvicinarci al successo“.

“L’Udinese è una squadra forte e fisica, ma ciò non deve far altro che darci maggior convinzione perché ci servono punti e continuità di prestazione – ha aggiunto Baroni – La società è stata vicino a me e alla squadra, capendo le difficoltà. Abbiamo un direttore che crede nel nostro lavoro: dobbiamo spingere tutti insieme per provare ad invertire la rotta“. Infine, sui singoli: “Dawidowicz vorrebbe esserci sempre, ma bisogna seguire l’iter dell’infortunio. Saponara si sta allenando, ma voglio di più perché c’è bisogno di corsa: sono sicuro che possa darci una mano. Doig? Crediamo in lui, sappiamo che è pronto“.