LIVE – Sprint femminile Oestersund 2023: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sprint femminile di Oestersund 2023, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Regolarmente al via Lisa Vittozzi che, dopo le fatiche e i successi dello scorso fine settimana, ha deciso di non prendere parte alla staffetta femminile. Per l’Italia proveranno a regalarsi un piazzamento importante in Svezia anche Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi. La concorrenza, tuttavia, è molto alta all’interno di una prova in cui saranno i minimi dettagli a fare tutta la differenza. Riflettori puntati in particolare sulle padroni di casa Hanna ed Elvira Oeberg, sulle tedesche Vanessa Voigt e Franziska Preuss, sulle norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold e Katerine Offigstad Knotten, sulla ceca Marketa Davidova e sulle francesi Julia Simon, Lou Jeanmonnot e Chloe Chevalier. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14.45.

SPRINT FEMMINILE OESTERSUND 2023 (DIRETTA)