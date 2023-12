Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo sprint Oestersund

La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di biathlon 2023/2024 aggiornata dopo la sprint di Oestersund. Al comando a pari merito ci sono la tedesca Preuss e la norvegese Knotten, seguite dall’azzurra Vittozzi, distante solo tre punti. Balza in top 5 la francese Jeanmonnot, vittoriosa in Svezia, mentre irrompe in top 10 la norvegese Arnekleiv, sul podio a Oestersund. Infine, si avvicinano alle prime 10 le azzurre Wierer e Passler, protagoniste di una buona gara. Di seguito la classifica generale aggiornata.

LA CLASSIFICA DOPO LA SPRINT DI OESTERSUND

Franziska Preuss (Germania) 125 Karoline Offigstad Knotten (Norvegia) 125 Lisa Vittozzi (Italia) 122 Lou Jeanmonnot (Francia) 107 Vanessa Voigt (Germania) 105 Ingrid Landmark Tandrevold (Norvegia) 76 Juni Arnekleiv (Norvegia) 73 Marte Krakstad Johansen (Norvegia) 70 Lisa Theresa Hauser (Austria) 59 Linn Persson (Svezia) 54

13. Dorothea Wierer (Italia) 48

15. Rebecca Passler (Italia) 44

38. Samuela Comola (Italia) 14

44. Hannah Auchentaller (Italia) 6