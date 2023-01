Atp Pune 2023: Cobolli vola al secondo turno, battuto in due set Sasikumar

Flavio Cobolli sconfigge in due set Mukund Sasikumar nell’incontro valido per il primo turno del torneo ATP 250 di Pune 2023 e prosegue la sua corsa sul cemento outdoor indiano. Partito dalle qualificazioni, l’italiano ha debuttato con una vittoria anche nel main draw, superando per 6-4 7-5 la wild card locale Sasikumar, numero 340 del mondo. Sfida che ha presentato le sue insidie, ma che Cobolli ha meritatamente portato a casa in 1h40′. Per il tennista romano si tratta della seconda vittoria in carriera a livello Atp. Al prossimo turno sfiderà Botic Van de Zandschulp, seconda forza del seeding.

LA CRONACA – Partenza in salita per Cobolli, che perde la battuta in avvio e appare in balia del suo avversario. Sotto 0-3 30-40, però, scatta la scintilla e cambia tutto. L’inerzia del match si sposta dalla parte dell’azzurro, che conquista cinque giochi consecutivi e si porta avanti nel punteggio. Emblematico l’ottavo gioco, in cui cancella tre palle break consecutive e tiene la battuta. Nonostante qualche difficoltà al servizio, specialmente sulla seconda, Cobolli tiene a zero l’ultimo turno di battuta, anzi chiude addirittura con l’ace e conquista il primo set per 6-4 in 46 minuti.

Anche nella seconda frazione si rivela difettosa la partenza di Flavio, che subisce immediatamente il break e deve inseguire. L’italiano non impiega però molto tempo a riportarsi avanti, prima recuperando il break e poi ottenendo un secondo che gli consente di issarsi sul 4-3. Nel momento di confermarlo, tuttavia, Flavio si disunisce e rimette in corsa il suo avversario, bravo ad approfittare della situazione favorevole e riaprire il set. Poco male per l’azzurro, che riprende da dove aveva lasciato e lo fa con personalità. Dopo aver tenuto il servizio nel decimo gioco, prolungando il set, ottiene subito dopo il break a zero e non trema quando serve per chiudere. 7-5 Cobolli e secondo turno centrato.