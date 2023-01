Inter-Napoli, rivedi la conferenza stampa di Spalletti (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 40

“Per il ruolo che abbiamo e per i professionisti che siamo, non pensiamo a nessun tipo di complotto. Però se in tanti, e spesso, tirano fuori questi discorsi è segno che il nostro sistema è migliorabile. Spesso sento questi dubbi e, probabilmente, in un momento dove la credibilità deve essere la prima qualità, bisogna lavorare con estrema attenzione”. Così Luciano Spalletti apre la vigilia del big match Inter-Napoli. E spiega: “Siamo andati a lavorare in profondità, valutando individualmente il calciatore che tornava dal Mondiale e quello che era stavo in vacanza, abbinando bene la tipologia di lavoro. Abbiamo avuto buonissime risposte, con la testa siamo rimasti a dove eravamo rimasti. Per me questo è un bellissimo viaggio, non ci sono fermate, non ci sono stazioni. Ci fermeremo solo quando sapremo come sarà andata a finire”.