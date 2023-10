Atp Pechino 2023: Sinner ai quarti in scioltezza, battuto in due set Nishioka

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino 2023 e l’ha fatto con una facilità a tratti disarmante. Il malcapitato Yoshihito Nishioka è stato infatti sconfitto con un sonoro 6-2 6-0 ma soprattutto ha subito un incredibile parziale di 11 giochi a 0. Sotto 1-2 nel primo set, Sinner non ha più perso un game ed ha conquistato la vittoria dopo un’ora e 7 minuti di gioco. L’azzurro è stato superiore in tutto e per tutto, di fatto dall’inizio alla fine, ma soprattutto è stato bravissimo ad alzare il livello nei momenti di difficoltà, ad esempio annullando con l’ace una delicata palla break nel secondo gioco del secondo set. Al prossimo turno, Jannik se la vedrà contro il vincente del match Rune-Dimitrov.

CRONACA – Sinner parte bene, strappando subito la battuta al suo avversario, ma non riesce a consolidare il break nonostante due opportunità. Anzi, il suo avversario conquista otto punti consecutivi e si porta sul 2-1. Sfortunatamente per Nishioka, la sua partita finisce qui dato che a partire dal quarto game inizia lo show di Sinner, che serve alla grande e, game dopo game, mette sempre più in discesa l’impegno. Il primo set finisce nelle mani dell’azzurro per 6-2, mentre l’unico momento della seconda frazione in cui Nishioka dà l’impressione di poter fare qualcosa è nel secondo game. Dopo aver annullato una chance di 2-0, il giapponese si procura infatti una palla break, spaventando Sinner. Poco male per quest’ultimo, che si tira fuori dai guai grazie al servizio (tre ace e due prime vincenti nello stesso game) e continua il suo assolo. Nishioka fa quel che può, ma contro questo Sinner non ha molte chance. L’azzurro trionfa dunque in appena 67 minuti di gioco e raggiunge i quarti di finale.