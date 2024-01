Atp Brisbane 2024, Matteo Arnaldi fuori ai quarti: Safiullin vince in due set

Matteo Arnaldi è stato eliminato ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Brisbane, in corso di svolgimento nell’omonima città australiana. Il ligure è stato sconfitto in due set dal russo Roman Safiullin, con il punteggio finale di 7-6(4), 6-2 dopo un’ora e 48 minuti di gioco. Sarà quindi Safiullin a sfidare in semifinale Holger Rune, prima testa di serie del torneo, che ha avuto la meglio sul padrone di casa Jack Duckworth con il punteggio di 6-2, 7-6(6).

La partita è iniziata nel segno del grande equilibrio, anche se fin dalle fasi iniziali del primo set è apparso evidente come Safiullin riuscisse a tenere la battuta con più agio rispetto ad Arnaldi. L’azzurro, subito costretto a salvare quattro palle break in un lunghissimo terzo game, ha avuto il merito di rimanere attaccato nel punteggio nonostante l’avversario abbia concesso le briciole nei propri turni di servizio con il solo quarto game arrivato ai vantaggi. Si è andati dunque al tiebreak, dove l’unico minibreak subito da Arnaldi per il 3-1 ha fatto la differenza: percentuali bulgare per Safiullin al servizio e 7-4 in favore del russo. La partita è di fatto virtualmente finita con il primo set, perchè nel secondo set un Arnaldi forse anche provato dall’intenso inizio di stagione ha ceduto la battuta per due volte consecutive consentendo a Safiullin di volare sul 5-0 in pochi minuti. Un piccolo calo di tensione del russo, autore di una grande prestazione, ha permesso al ligure di recuperare un break, che però è stato subito restituito per il 6-2 finale.