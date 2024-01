NBA 2023/2024, Antetokounmpo batte Wembanyama. Golden State ko con Denver, super Jokic sulla sirena

Due partite sono bastate a regalare grandissimo spettacolo nella notte italiana per quanto riguarda la regular season NBA 2023/2024. Campioni sugli scudi in entrambi i match, che hanno visto due vittorie esterne. Il tutto a partire dalla sfida tra i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama e i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. Nonostante l’evidente differenza di classifica tra le due franchigie, c’era grande attesa per questo primo scontro diretto tra i due e lo spettacolo non è mancato. Al Frost Bank Center Milwaukee vince 121-125 e lo fa con i 44 punti e 14 rimbalzi di “The Greek Freak” al termine di un match comunque molto tirato e chiuso solo negli ultimi secondi. Prestazione comunque convincente per Wembanyama, che mette a referto 27 punti e 5 stoppate insieme ai 34 punti del compagno di squadra Devin Vassell.

NBA 2023/2024: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE DELLE DUE CONFERENCE

Rimonta incredibile invece per i Denver Nuggets, che risalgono da -13 nell’ultimo quarto per battere 127-130 i Golden State Warriors al Chase Center di San Francisco. Riflettori puntati su Nikola Jokic, autore di 34 punti, 10 assist e 9 rimbalzi ma soprattutto della tripla da 12 metri sulla sirena che evita l’overtime e regala la vittoria ai Nuggets. A fine partita ci sono anche i 30 punti di Aaron Gordon, mentre i 30 punti del solito Steph Curry non bastano ai Warriors per evitare il doloroso ko.