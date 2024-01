Las Palmas-Barcellona 1-2, Xavi: “Vittoria meritata. Credo nella rimonta, serve rispetto per i campioni”

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato nel post-partita del match che ha visto i blaugrana vincere 2-1 in casa del Las Palmas. Una vittoria sofferta e rocambolesca, arrivata grazie al rigore trasformato da Gundogan in pieno recupero al minuto 93. “Siamo stati in difficoltà nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto meglio – spiega l’allenatore del Barca – Credo che alla fine la vittoria sia meritata, non ci aspettavamo di avere così tanto controllo sulla partita. C’era davvero poco spazio.” Nonostante i sette punti di ritardo dal tandem Real-Girona al termine del girone d’andata, Xavi crede ancora nella possibilità di vincere il campionato: “Ci vuole rispetto per i campioni uscenti, credo che abbiamo le nostre carte da giocare. Tutte le partite sono difficili, abbiamo visto cosa è successo ieri tra Atletico e Girona.”

Inevitabili le domande sull’arbitraggio e il rigore, che ha creato polemiche tra i padroni di casa. “A me sembra chiaro che ci sia la spinta e quindi il rigore e l’espulsione, ma capisco l’amarezza quando ti succede una cosa così contro all’ultimo minuto – prosegue Xavi – Lewandowski? Dal primo giorno è chiaro che gioca chi sta meglio.” Una battuta infine su Cancelo, uscito malconcio per un problema al ginocchio: “Non sembra niente di serio, vedremo gli esami ma a prima vista non dovrebbe essere nulla di grave.”