Hockey su prato, Europei femminili 2023: Italia eliminata, la Spagna vince 2-0

Seconda sconfitta in altrettanti incontri per l’Italia agli Europei femminili 2023 di hockey su prato, in corso di svolgimento a Moenchengladbach in Germania. Le Azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, che si è imposta grazie alla doppietta di Alejandra Torres-Quevedo. Un risultato che condanna l’Italia all’eliminazione aritmetica, dopo il 6-0 subito dal Belgio all’esordio. Non resta che competere per il quinto posto finale, dicendo anche addio alla possibilità di strappare un pass diretto per le Olimpiadi di Parigi 2024. La qualificazione per i Giochi passerà ora da uno dei due tornei preolimpici, in programma dal 13 al 21 gennaio dell’anno prossimo.

