Hockey su prato, Europei femminili 2023: risultati e classifiche

Al via l’Europeo femminile di hockey su prato, in corso di svolgimento a Moenchengladbach fino al 26 agosto. L’Italia – qualificata grazie alla vittoria nel torneo di qualificazione svoltosi a Vilnius (Lituania) – figura nella pool A insieme all’Olanda, numero uno del ranking mondiale, al Belgio (5) e alla Spagna (7). Nell’altro gruppo occhi puntati invece su Germania (4), Inghilterra (6), Irlanda (13) e Scozia (18). Di seguito, i risultati e le classifiche aggiornate in tempo reale.

Le classifiche

Pool A

Olanda

Belgio

Spagna

Italia

Pool B

Germania 3

Inghilterra 3

Irlanda 0

Scozia 0

I risultati

Venerdì 18 agosto

Ore 11:00, Inghilterra-Irlanda 3-0

Ore 13:15, Germania-Scozia 4-0

Sabato 19 agosto

Ore 11:00, Belgio-Italia

Ore 13:15, Olanda-Spagna

Ore 20:15, Irlanda-Scozia

Domenica 20 agosto

Ore 15:30, Belgio-Olanda

Ore 17:30, Germania-Inghilterra

Ore 19:30, Spagna-Italia

Martedì 22 agosto

Ore 12:30, Inghilterra-Scozia

Ore 14:45, Olanda-Italia

Ore 17:00, Spagna-Belgio

Ore 19:30, Irlanda-Germania

Fase ad eliminazione diretta

Giovedì 24 agosto

Ore 17:00, da definire

Ore 20:00, da definire

Sabato 26 agosto

Ore 12:15, da definire

Ore 14:45, da definire