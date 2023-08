Psg, Wijnaldum spinge per la risoluzione del contratto: il club chiede 6 milioni

Il Psg e Georginio Wijnaldum sono separati in casa. Dopo l’esperienza in prestito alla Roma, caratterizzata da 23 presenze e 2 gol ma soprattutto da un infortunio alla tibia, il centrocampista olandese ha chiesto alla dirigenza del club parigino di rescindere il contratto. Wijnaldum vuole infatti giocare ed è convinto di non aver lo spazio desiderato sotto la torre Eiffel. Il Psg ha però messo subito le cose in chiaro, rifiutando la proposta del calciatore e rimanendo fermo sulla propria posizione. Chi vorrà acquistare il cartellino di Wijnaldum dovrà sborsare 6 milioni di euro. A riportarlo è L’Equipe.