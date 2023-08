Sassuolo-Atalanta 0-2, Dionisi: “Abbiamo fatto bene, il bicchiere è tutto pieno”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha commentato la sconfitta interna contro l’Atalanta: “Non potevamo fare di più, non siamo mancati in nulla. Se avessimo fatto questo l’anno scorso avremmo ottenuto un risultato positivo, ma per adesso siamo questi. Per il Sassuolo sarà un’annata particolare, di ripartenza e di giovani. Oggi ci sono stati 4 giocatori all’esordio, la differenza è lì. Bisogna mantenere alto quest’atteggiamento per toglierci delle soddisfazioni“.

“So che è strano dirlo dopo una sconfitta per 2-0, ma abbiamo fatto veramente bene. Mi auguro che gli addetti ai lavori capiscano che è un Sassuolo diverso. Personalmente sono tranquillo, ma allo stesso tempo esigente. Tuttavia oggi il bicchiere è tutto pieno. Detto questo l’Atalanta ha meritato di vincere nonostante un episodio da Var, ovvero il calcio d’angolo in movimento” ha aggiunto Dionisi. Infine, su Berardi: “Ha detto tutto Carnevali. Oggi non era a disposizione e non posso parlarne. Mi auguro torni presto“.