Hockey su ghiaccio: Italia a Budapest, domani l’esordio contro la Slovenia

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio è giunta a Budapest dove da giovedì a sabato giocherà il Sárközy Tamás Tournament contro Ungheria, Slovenia e Ucraina. Gli azzurri faranno il loro esordio domani, alle 15:00, contro la Slovenia. Le due formazioni saranno avversarie anche ai prossimi Mondiali di Prima Divisione Gruppo A di Bolzano. Gli sloveni l’anno scorso sono retrocessi dalla Top Division, dopo aver chiuso la rassegna iridata con sette sconfitte.

Italia e Slovenia si sono affrontate per 4 volte nell’ultimo anno: l’anno scorso, proprio al torneo di Budapest, gli Azzurri si erano imposti per 4 a 2, poi erano stati gli sloveni ad avere la meglio al 4 Nazioni di Bolzano (1-0 all’overtime) e in altre due amichevoli giocate ad aprile a Bled (4-2 e 4-1). L’ultimo confronto ufficiale risale invece al 28 aprile 2018: ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A di Budapest la Nazionale italiana vinse per 4 a 3 la partita decisiva per la promozione. Per il neo-head coach Edo Terglav si tratterà dell’esordio: il 43enne, che ha sempre allenato in Francia e che è già stato assistente in Nazionale, sarà affiancato da Mitja Robar e Mitja Sivic.