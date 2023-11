Lecce: problema muscolare per Almqvist che interrompe l’allenamento

Mattinata di allenamento per il Lecce, che prosegue la preparazione in vista del match casalingo di sabato contro il Milan. L’ala svedese Pontus Almqvist ha interrotto anzitempo la seduta, a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore attraverso esami strumentali. Lavoro personalizzato invece per Corfitzen.