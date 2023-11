Probabili formazioni Cukaricki-Fiorentina, quarta giornata Conference League 2023/2024

Le probabili formazioni di Cukaricki-Fiorentina, match della quarta giornata della fase a gironi di Conference League 2023/2024. Appuntamento alle ore 18.45 di giovedì 9 novembre. In questo girone F, dopo averli asfaltati all’andata i viola cercano una vittoria anche al ritorno contro i serbi, in modo tale da confermarsi in testa alla classifica. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, mentre Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e gli approfondimenti nel post gara: moviola, le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori, con un focus particolare su quelle di Italiano.

QUI FIORENTINA – Nzola in avanti, c’è Ikone dal 1′ insieme a Sottil. Maxime Lopez sostituisce Arthur, in difesa spazio a Ranieri.

Le probabili formazioni di Cukaricki-Fiorentina

Cukaricki (4-4-2): Belic; Stevanovic, Vranjes, Subotic, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic; Adetunji, Adzic

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Parisi, Milenkovic, Ranieri, Pierozzi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikonè, Barak, Sottil; Beltran

Ballottaggi: Pierozzi 55% – Biraghi 45%, Barak 60% – Bonaventura 40%

Indisponibili: Castrovilli, Mina, Dodò

Squalificati: –