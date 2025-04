Seconda giornata e seconda vittoria per l’Italia nei Mondiali femminili di hockey su ghiaccio, in corso a Dumfries, in Scozia. Dopo il roboante 12-0 inflitto alla Slovenia, le azzurre hanno piegato per 2-0 il Kazakhistan grazie alle reti di Kristin Della Rovere e Aurora Abatangelo, mentre Martina Fedel ha firmato il suo secondo shutout in due gare. Una prestazione solida quella della Nazionale, che ha controllato a lungo il gioco, pur dovendo fare i conti con una strepitosa Arina Chshkoloyova tra i pali kazaki. La selezione tricolore rimane così imbattuta in vetta alla Divisione I Gruppo B. Domani è previsto il giorno di riposo, e l’Italia tornerà in campo sabato 12 aprile, nell’importante sfida contro la Lettonia, in programma alle ore 17:30.

La cronaca della partita

L’Italia parte forte e, dopo aver neutralizzato una penalità in avvio, sfrutta il primo powerplay: al 4:06 è Della Rovere a trovare il gol del vantaggio con un gran tiro all’incrocio, che è anche il suo primo sigillo in maglia azzurra. Il primo periodo scorre senza grandi sussulti, con le ragazze di coach Poirier che chiudono avanti di una rete.

Nel secondo tempo le azzurre aumentano la pressione, dominando il possesso e schiacciando le avversarie nella propria metà campo. Ma Chshkoloyova si supera in almeno tre occasioni, negando la gioia del gol a Saletta, Heidenberger (autrice di una bella azione personale) e Fantin, lanciata in breakaway. Nonostante una superiorità numerica per parte, il punteggio resta inchiodato sull’1-0.

Il copione non cambia nel terzo periodo: l’Italia gestisce con ordine le sortite kazake e continua a spingere. Il raddoppio arriva solo al 54:45 con Abatangelo, pronta a deviare sotto porta un disco vagante. Il 2-0 mette in ghiaccio il risultato, che non si schioda nel finale nonostante un palo colpito da Fantin.