Joao Almeida si prende la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Il portoghese della UAE Emirates ha tagliato in solitaria il traguardo di Markina-Xemein con quasi trenta secondi di margine sugli inseguitori, dopo aver fatto la differenza sull’ultima salita di giornata. Almeida si prende anche la maglia di leader della classifica generale. Nella volatona per il secondo posto Isaac Del Toro (UAE Emirates) regola l’ormai ex maglia gialla Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step). Settimo Simone Velasco (Astana Team), che entra in top ten anche nella classifica generale (10^ a 2’18”). Almeida in maglia gialla con 30″ su Schachmann e 38″ su Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – Hansgrohe), vero sconfitto di giornata e anche fuori dalla top ten di tappa.

La tappa

Partenza subito piuttosto vivace, con Simon Guglielmi (Arkéa-B&B Hotels) e Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) a portare il primo attacco significativo della giornata. Il due volte iridato francese rimane presto da solo, ma su di lui si portano successivamente Juri Hollmann (Alpecin-Deceuninck) e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), oltre a Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels). I quattro sembrano inizialmente avere via libera, ma in corrispondenza dell’inizio del primo GPM, quello di Asentzio, si scatenano una serie di contrattacchi. Lungo il quinto GPM di tappa, poi, si muovono anche Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) e Ander Okamika (Burgos Burpellet BH), che sfruttano un momento di rilassamento, sia in testa che in gruppo, per lanciarsi all’inseguimento dei battistrada. I due baschi riescono a portarsi rapidamente sulla testa della corsa, formando così un drappello di undici uomini molto ben assortito. Il gruppo, comunque, tiene il vantaggio sotto controllo grazie al lavoro di Bahrain Victorious e Soudal Quick-Step. Il plotone va così a neutralizzare la fuga poco prima dell’inizio dell’ultima salita di giornata, quella di Izua, che è la Lidl-Trek ad approcciare nelle prime posizioni. Almeida riesce quindi a fare il vuoto a circa 13 chilometri dal traguardo, guadagnando rapidamente una quindicina di secondi su Lipowitz, Champoussin e un brillante Alex Aranburu (Cofidis).

La top ten di giornata

Joao Almeida (UAE Emirates) 3h52’39” Isaac Del Toro (UAE Emirates) +28″ Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) +28″ Clément Champoussin (XDS Astana Team) +28″ Alex Aranburu (Cofidis) +28″ Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale) +28″ Simone Velasco (XDS Astana Team) +28″ Oscar Onley (Team Picnic PostNL) +28″ Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) +28″ Guillaume Martin (Groupama-FDJ) +28″

La classifica generale