Ryder Cup, Zach Johnson: “Non dico nulla sugli accoppiamenti. Il Marco Simone piace ai miei ragazzi”

“Gli accoppiamenti? Non vi dirò assolutamente nulla”. Il capitano del Team USA di Ryder Cup, Zach Johnson, ha scherzato con la stampa italiana confermando però che è ancora troppo presto per dare anche solo indizi sulle sue scelte di formazioni in vista dell’esordio del 29 settembre. La squadra americana, orfana solo di Jordan Spieth, Xander Schauffle e Patrick Cantlay (out per motivi familiari), ha provato il percorso romano del Marco Simone Golf & Country Club. “Le mie impressioni sul campo? È fantastico, per me è la seconda volta qui. Chi si trova meglio dei giocatori? Dovreste chiederlo a loro, ma il campo è piaciuto molto ai giocatori. Su questo però non avevo dubbi”. Ad un anno dalla prima visita è stato positivo anche il nuovo impatto con l’Italia: “Mi sento molto giovane qui come americano. Del Paese mi piace tutto, a partire dal cibo e poi per me che sono cristiano significa molto anche a livello religioso. A proposito, vedere San Pietro dal Marco Simone è qualcosa di incredibile. Quanto è lontana dal club?“

Dal bus del Team USA sono scesi i nove giocatori presenti, non hanno parlato alla stampa, e tra questi era presente anche Brooks Koepka. Il giocatore impegnato sul LIV Tour era stato in dubbio, ma in una stagione che lo ha visto vincere il PGA Championship e arrivare secondo all’Augusta Masters sarebbe stato impossibile tenerlo fuori. “Quando ho dovuto scegliere l’unica cosa che ho detto ai sei ragazzi entrati per ranking è “Sì, noi vogliamo che Koepka giochi per noi“, ha ribadito Johnson. Si è parlato anche di Tiger Woods, fermo ai box dopo la partecipazione di aprile al Masters. Johnson anche in questo caso è stato chiaro: “Gli italiani volevano Tiger? Non c’è un Paese al mondo dove non lo vogliano (ride, ndr). Tiger da anni è parte integrante del team ed è in contatto con noi. È informato su ciò che stiamo facendo e posso dirvi che lui vorrebbe essere qui, ma il fisico non glielo permette. Lui però è con noi, seppur non fisicamente”. Lunedì 11 settembre sarà il turno del Team Europa per la prima prova del campo, mentre la squadra a stelle e strisce già nella giornata di sabato 9 settembre abbandonerà l’Italia.