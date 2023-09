Highlights e gol Georgia-Spagna 1-7: qualificazione Europei 2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 1

Gli highlights e le azioni salienti di Georgia-Spagna 1-7, match di qualificazioni agli Europei del 2024. Goleada per le Furie Rosse che si godono la tripletta di Alvaro Morata e i sigilli di Dani Olmo (poi uscito per infortunio), Williams e Yamal (esordiente più giovane della storia della nazionale con i suoi 16 anni). Al 27′ l’autorete di Kvirkvelia. Inutile la rete del momentaneo 4-1 di Chakvetadze. La Spagna sale a sei punti in classifica nel gruppo A. La Georgia invece resta a quota quattro.