Challenger Genova: dopo Vavassori anche Fognini raggiunge le semifinali

Dopo le polemiche legate alla non convocazione in Coppa Davis per Fabio Fognini è arrivato il momento di gioire in quel di Genova. Il tennista italiano, infatti, ha raggiunto le semifinali del Torneo AON-Open Challenger-Memorial Giorgio Messina, battendo per 6-4 6-4 l’ungherese Zsombor Piros, numero 112 Atp e quarto favorito del tabellone.

Fognini in semifinale se la vedrà contro il brasiliano Thiago Monteiro, campione in carica, che ha liquidato Chun-Hsin Tseng di Taipei, proveniente dalle qualificazioni, 6-2 6-1. Dall’altra parte di tabellone ancora un italiano, ossia Andrea Vavassori che invece ha accolto con grandissimo entusiasmo la convocazione per la prossima Davis.