Tiger Woods torna in campo. Il 21 e il 22 dicembre prossimi a Orlando, in Florida, il classe ’75 giocherà per il quinto anno consecutivo il PNC Championship, dove sarà presente in coppia con il figlio Charlie. Al Ritzon Golf Club, in tandem, cercheranno di migliorare il secondo posto ottenuto nel 2021 e il quinto dello scorso anno. “Sono molto emozionato – ha dichiarato un raggiante Woods -. Giocare insieme a Charlie è qualcosa di davvero speciale. Non vediamo l’ora di scendere sul green“.

Tiger Woods, il rientro dopo mesi tribolati

La presenza di Tiger Woods in Florida è un segnale positivo non solo per i fan, ma anche per il mondo del golf in generale, dati i reiterati problemi fisici che hanno minato le condizioni del californiano. Dolori alla schiena infatti lo avevano frenato negli ultimi mesi, costringendolo anche al ritiro al Genesis Invitational di Los Angeles nello scorso febbraio. La carriera del 49enne di Cypress ha subito diversi rallentamenti negli ultimi anni: dopo diverse operazioni alla schiena infatti, ha dovuto fare i conti anche con un i postumi di un grave incidente automobilistico nel 2021. Woods però ha sempre dichiarato di non volersi ritirare, almeno non prima di essere tornato alla vittoria in un torneo. Un trofeo gli manca da ormai cinque anni, ma la sua partecipazione al PNC Championship segna una tappa importante per il suo futuro.