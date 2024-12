Le formazioni ufficiali di Brest-PSV, partita valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. La squadra francese ha sorpreso tutti e lo dimostrano i 10 punti conquistati. Nell’ultimo turno, contro il Barcellona, è arrivata la prima sconfitta perciò l’obiettivo è quello di ripartire. Non sarà però facile contro il Psv, che sta dominando il campionato olandese ed ha 8 punti in Europa (reduce da 4 partite senza perdere). Ecco le scelte dei due allenatori.

BREST (5-4-1): Bizot; Fernandes, Le Cardinal, Chardonnet, Ndiaye, Haidara; Del Castillo, Camara, Magnetti, Doumbia; Baldé

PSV (4-3-3): Benitez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Saibari, Mauro Junior, Tillman; Bakayoko, de Jong, Lang