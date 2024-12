Le formazioni ufficiali di Atalanta-Real Madrid, partita valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. La squadra di Gasperini sta vivendo un momento di forma fantastico e, oltre alle otto vittorie consecutive, è anche prima in campionato. Fa perciò bene ad avere paura il Real Madrid, che nonostante vanti campioni del calibro di Mbappé e Bellingham non potrà permettersi di sottovalutare gli orobici. 11 i punti per l’Atalanta, che sogna di chiudere tra le prime otto; 6 invece per i Blancos, che non possono permettersi altri passi falsi. Ecco le scelte dei due allenatori.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; De Ketelaere

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Diaz, Ceballos, Valverde, Bellingham; Mbappé, Vinicius