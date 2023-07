Golf, The Open Championship 2023: Migliozzi parte bene. Al comando Fleetwood, Grillo e Lamprecht

Ha preso il via il The Open Championship 2023, edizione numero 151 di quello che viene anche comunemente chiamato British Open, quarto e ultimo Major di questa stagione golfistica che va in scena sul percorso inglese del Royal Liverpool. Al termine del primo giro, sono in tre al comando della classifica con -5 (66). Si tratta dell’inglese Fleetwood, dell’argentino Grillo e dell’amateur sudafricano Lamprecht. Alle loro spalle con -4 (67) il francese Rozner, lo spagnolo Otaegui e lo statunitense Harman.

Più indietro i big come Scottie Scheffler e Brooks Koepka, diciannovesimi a -1 (70), e Rory McIlroy, trentaduesimo con il par (70). La buona notizia di giornata per i colori azzurri è invece l’ottimo dodicesimo posto di Guido Migliozzi, capace di chiudere il primo giro con -2 (69). L’italiano è partito con il piede giusto e, se dovesse riuscire a trovare continuità, potrebbe togliersi belle soddisfazioni. Meno bene l’altro azzurro in gara, Francesco Molinari, solo 66° con +2.