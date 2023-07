F1 GP Ungheria 2023, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del Gran Premio di Ungheria 2023 a Budapest di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni dell’undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Si torna a gareggiare all’Hungaroring e vetture e piloti devono prendere le misure a una pista completamente diversa rispetto a Silverstone. Gli orari sono quelli standard europei per questo appuntamento con FP1 e FP2.

Le prove libere 1 si terranno alle ore 13.30 di venerdì 21 luglio, poi ecco le prove libere 2 alle ore 17. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport Summer e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, non è invece prevista diretta o differita in chiaro. Sportface.it in ogni caso vi aggiornerà con la diretta scritta in tempo reale di entrambe le sessioni, per non farvi perdere nulla di quel che succede durante le FP1 e le FP2. Ecco di seguito il riepilogo.

Venerdì 21 luglio 2023

ore 13.30-14.30 Prove libere 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer

ore 17.00-18.00 Prove libere 2 su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer