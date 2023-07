Golf, The Open Championship 2023: calendario, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma del The Open Championship 2023, quarto e ultimo Major della stagione golfistica. L’edizione numero 151 del torneo, comunemente chiamato anche British Open, vedrà tutti i migliori giocatori del mondo in campo dal 20 al 23 luglio sul percorso inglese del Royal Liverpool. Per l’Italia saranno della partita Guido Migliozzi e Francesco Molinari, che proveranno a ritagliarsi uno spazio da protagonisti. Tra i grandi favoriti ovviamente non mancheranno Scottie Scheffler, Jon Rahm, Rory McIlroy e tantissimi altri. In palio non solo un montepremi stellare e punti pesantissimi per PGA Tour e DP World Tour, ma anche la possibilità di fare un passo forse decisivo per qualificarsi alla Ryder Cup che a fine settembre vedrà a Roma la sfida tra Europa e Stati Uniti. Di seguito tutte le informazioni per seguire il torneo.

ORARI, TV E STREAMING – L’Open Championship 2023 sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport Golf, canale 206 della piattaforma satellitare. La copertura sarà praticamente totale, con collegamenti in diretta dal primo mattino al tardo pomeriggio in occasione delle prime due giornate. Negli ultimi due round la diretta sarà integrale nel seguire tutti i migliori della classifica, così da scoprire chi si porterà a casa l’ambita Claret Jug. Non mancherà la diretta streaming dell’evento, grazie a Sky Go e Now Tv. Di seguito il palinsesto dettagliato.

Il programma dell’Open Championship 2023 (orari italiani)

Prima giornata, giovedì 20 luglio

Prime partenze dalle 7:35, gioco fino alle 20:30 circa

Seconda giornata, venerdì 21 luglio

Prime partenze dalle 7:35, gioco fino alle 20:30 circa

Terza giornata, sabato 22 luglio

Prime partenze dalle 9:00, gioco fino alle 20:00 circa

Quarta giornata, domenica 23 luglio

Prime partenze dalle 9:00, gioco fino alle 19:00 circa