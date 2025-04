In vista del prestigioso The Masters di Augusta, il circuito professionistico di golf è già negli Stati Uniti e in particolare a San Antonio, dove è in programma il Valero Texas Open 2025. Al comando del torneo c’è lo statunitense Sam Ryder, che ha concluso il primo giro con un lo score di -9, con un colpo di vantaggio sulla seconda posizione. I principali inseguitori sono i connazionali Keith Mitchell (-8), Brian Harman (-6), Carson Young e Jordan Spieth (-5), insieme al britannico Tommy Fleetwood, che ha chiuso a -4 in compagnia di Maverick McNealy e Andrew Novak, entrambi in sesta posizione.

Sotto tono invece lo svedese Ludvig Åberg, che ha chiuso il suo primo giro con 71 colpi (-1), insieme ad altri giocatori di livello come Kurt Kitayama, Patrick Cantlay e Erik Van Rooyen. Periodo difficile anche per Max Homa, che dopo aver mancato 4 tagli su 7 partecipazioni negli ultimi tornei, si trova attualmente a +4 in 130esima posizione ed è ad un passo dall’eliminazione.

Golf, Texas Open: brillanti gli azzurri

Sugli scudi invece i due portacolori italiani. Matteo Manassero e Francesco Molinari si trovano infatti entrambi nella top 20 provvisoria: il veronese occupa la 12esima posizione con il punteggio di -3, al pari di nomi importanti come Tony Finau, Emiliano Grillo, Sam Burns e Peter Malnati. Il minore dei fratelli Molinari si trova invece a un colpo di distanza (-2) dal connazionale, al 19esimo posto insieme a diversi altri golfisti.

La classifica provvisoria

Sam Ryder USA -9 Keith Mitchell USA -8 Brian Harman USA -6 T4 Carson Young USA -5 T4 Jordan Spieth USA -5 T6 Tommy Fleetwood ENG -4 T6 Aldrich Potgieter RSA -4 T6 Steven Fisk USA -4 T6 Maverick McNealy USA -4 T6 Andrew Novak USA -4 T6 Ben James USA -4

T12 Matteo Manassero ITA -3

T19 Francesco Molinari ITA -2