Grande giornata per i colori azzurri nello sci alpinismo. Nella tappa di Coppa del Mondo a Villars Sur Ollon (Svizzera), Giulia Murada chiude al secondo posto nella sprint. 3’07″7 il tempo messo a segno dall’italiana, che si è dovuta inchinare alla francese Emily Harrop, al traguardo in 2’57″0 con oltre dieci secondi di vantaggio. I sorrisi per il tricolore non sono finiti. Sul podio insieme a Murada c’è anche Katia Mascherona, terza classificata a 11″6 dalla testa. Mascherona, al primo podio in Coppa del Mondo, brava a mettersi dietro la francese Margot Ravinel, quarta a 13″1 dalla connazionale Harrop. Più staccate la spagnola Ana Alonso Rodriguez, quinta a 18″6, e la slovacca Marianna Jagercikova, sesta a 22″1.

Le qualificazioni e la gara

L’eccellente giornata si era aperta con il miglior tempo di Murada nel turno di qualificazione: la valtellinese ha quindi saputo imporsi nelle successiva batteria ed in semifinale, con Mascherona nella propria scia. Nel turno decisivo, Harrop ha interpretato appieno il ruolo della dominatrice, tagliando il tragaurdo in 2’57″0 ma alle sue spalle il podio è completato da Murada (+10″7) e Mascherona (+11″6), con l’altra francese Margot Ravinel in quarta piazza seguita dalla spagnola Ana Alonso Rodriguez e dalla slovacca Marianna Jagercikova. Si era invece fermata con il quinto posto in batteria Ilaria Veronese. Per Mascherona si tratta del primo podio personale nel massimo circuito, il primo stagionale per Murada. La tappa elvetica di Coppa del Mondo si completerà domani con la staffetta mista

I risultati

Emily Harrop (Fra) 2’57″0 Giulia Murada (Ita) a 10″7 Katia Mascherona (Ita) a 11″6 Margot Ravinel (Fra) 13″1 Ana Alonso Rodriguez (Esp) a 18″6 Marianna Jagercikova (Svk) a 22″1

Al maschile

Si impone il francese Thibault Anselmet. Il transalpino precede l’elvetico Jon Kistler (+2″5) ed il belga Maximilien Drion Du Chapois (+3″5). Eliminazione in batteria per i tre azzurri Giovanni Rossi, Rocco Baldini e Nicolò Canclini, che hanno saputo trovare spazio tra i migliori 30 del turno di qualificazione.

I risultati