La stagione inaugurale del Grand Slam Track inizia venerdì in Giamaica. Ma cos’è e chi ha ideato la nuova lega di atletica leggera? Dietro alla nascita del Grand Slam Track c’è la mano di Michael Johnson. Lo statunitense ha vinto quattro ori olimpici ed è stato otto volte campione mondiale. È stato il primo uomo nella storia (e tuttora unico) a vincere i 200 e i 400 m piani nella stessa edizione dei Giochi Olimpici (Atlanta 1996). Johnson ha annunciato la nascita del format durante gli scorsi Giochi Olimpici a Parigi. “Il mio obiettivo è creare le opportunità che gli atleti hanno sempre desiderato e metterli su un palcoscenico degno della loro grandezza, con gare che significano qualcosa. Per farlo devi avere i migliori che competono l’uno contro l’altro ed è quello che stiamo cercando di fare”, ha detto Johnson a BBC Sport.

Il format

Attraverso gare di alto livello tra atleti di caratura internazionale, Grand Slam Track mira a intensificare la competizione e le rivalità tra atleti che altrimenti si incontrerebbero raramente. Oltre a un montepremi di 12,6 milioni di dollari, 48 atleti sotto contratto riceveranno uno stipendio base per competere in tutti e quattro gli slam. In ogni slam i corridori sono affiancati da 48 sfidanti divisi in sei gruppi di uomini e donne: sono sprint brevi e lunghi, ostacoli brevi e lunghi e breve e lunga distanza, con ogni atleta che gareggia in due eventi per slam. Gli atleti ricevono punti per la loro posizione finale in entrambe le gare, con i loro risultati combinati che determinano il campione di ogni slam e vincitore dei $ 100.000 dollari. Tre delle prime quattro città ospitanti sono negli Stati Uniti, con tappe a Miami, Philadelphia e Los Angeles dopo l’inaugurazione di questo fine settimana a Kingston.”Abbiamo contattato 10 città interessate in tutto il mondo e abbiamo deciso per il primo anno che volevamo concentrare le nostre energie sugli Stati Uniti. Continueremo a collaborare con le città interessate. Uno Slam nel Regno Unito è una possibilità.

Chi parteciperà

L’americana Sydney McLaughlin-Levrone, campionessa olimpica dei 400 metri a ostacoli e detentrice del record mondiale, è stata la prima atleta ad essere annunciata dopo il lancio del Grand Slam Track. Sarà presente l’intero podio maschile olimpico dei 1500 metri, con il britannico Josh Kerr che si unirà alla medaglia d’oro Cole Hocker e a Yared Nuguse. Jakob Ingebrigtsen, il cui scontro con Kerr è stato uno dei momenti più attesi a Parigi, è uno dei grandi assenti. Daryll Neita è l’unica donna britannica ad essere stata ingaggiata come atleta, unendosi alla medaglia d’argento olimpica nei 400 metri Matthew Hudson-Smith e alla medaglia mondiale nei 100 metri Zharnel Hughes. L’ex campionessa mondiale nei 200 metri Dina Asher-Smith, la medaglia d’argento mondiale indoor Neil Gourley e Melissa Courtney-Bryant saranno a Kingston. La campionessa mondiale negli 800 metri Mary Moraa gareggerà, ma la medaglia d’oro olimpica britannica negli 800 metri Keely Hodgkinson, che si sta riprendendo da un infortunio, non sarà della partita in Giamaica, come anche l’oro olimpico nei 100 metri Noah Lyles.

Il calendario

Gli eventi Grand Slam Track del 2025 sono:

4-6 aprile: Independence Park – Kingston, Giamaica

2-4 maggio: Ansin Sports Complex – Miami, USA

30 maggio-1 giugno: Franklin Field – Philadelphia, USA

27-29 giugno: Drake Stadium – Los Angeles, USA