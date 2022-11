Il ranking del Team Europe aggiornato in tempo reale nella corsa alla qualificazione alla Ryder Cup 2023, in programma a Roma al Marco Simone Golf & Country Club dal 25 settembre al 1 ottobre. Un periodo di qualificazione lungo un anno deciderà i nomi di sei dei dodici giocatori capitanati dall’inglese Luke Donald, con la squadra europea che andrà a caccia della vittoria per riscattare la sconfitta del 2021 a Whistling Straits. Il Vecchio Continente assegnerà tre posti tramite la European Points List e altri tre tramite la World Points List e Sportface vi aggiornerà settimana dopo settimana sulla situazione in tempo reale per capire chi riuscirà a strappare il pass per prendere parte a una delle competizioni sportive più affascinanti al mondo.

RYDER CUP 2023: I CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL TEAM EUROPA

LE CLASSIFICHE aggiornate al 28 novembre 2022 (in grassetto i giocatori attualmente qualificati)

European Points List

Jon Rahm (SPA) 1.850 punti Rory McIlroy (NIR) 1021.5 Shane Lowry (IRL) 898 Tommy Fleetwood (ENG) 886.09 Alex Noren (SVE) 824.5 Rasmus Hojgaard (DAN) 769.57 Jordan Smith (ENG) 706.83 Tyrrell Hatton (ENG) 688.99 Robert McIntyre (SCO) 688.14 Yannik Paul (GER) 684.47

12. Guido Migliozzi (ITA) 589.7

36. Edoardo Molinari (ITA) 213.64

55. Francesco Molinari (ITA) 145.69

World Points List (in corsivo i giocatori già qualificati tramite European Points List)

Rory McIlroy (NIR) 87.17 punti Jon Rahm (SPA) 67.36 Alex Noren (SVE) 41.83 Shane Lowry (IRL) 41.64 Tommy Fleetwood (ENG) 35.47 Robert McIntyre (SCO) 35.28 Seamus Power (IRL) 34.57 Thomas Detry (BEL) 34.51 Adrian Otaegui (SPA) 29.96 Rasmus Hojgaard (DAN) 28.67

15. Guido Migliozzi 24.73

35. Francesco Molinari 8.93

42. Edoardo Molinari 7.24