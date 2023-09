Lazio-Atletico Madrid, il gol di Provedel fa il giro del mondo: è il 4° portiere a segnare in Champions League

Ivan Provedel. A poche ore dall’incredibile gol del pareggio in Lazio-Atletico Madrid si parla solo dell’estremo difensore biancocelese. Le immagini del suo colpo di testa vincente dal 95′ stanno facendo il giro del mondo. Dall’Equipe, alla Bbc passando per i media americani e anche asiatici viene celebrata l’incredibile rete dell’estremo difensore. “È una notte che ricorderò per tutta la vita”, ha commentato il giocatore della Lazio ai microfoni ufficiali della Uefa. Provedel è il quarto portiere ad essere riuscito a realizzare una rete nella massima competizione europea per club, il secondo su azione dopo il turco Bolat. Oltre a loro due, in rete sono andati anche Jorg Butt (tre reti tra il 2000 ed il 2009) e Vincent Enyeama (nel 2010) ma entrambi su rigore.