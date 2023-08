Golf, Ryder Cup Roma 2023: come ci si qualifica per il Team Europa, i criteri e il regolamento

Il capitano del Team Europe per la Ryder Cup 2023 in programma a Roma, Luke Donald, ha ufficializzato il meccanismo di qualificazione che porterà alla selezione del team che sfiderà gli Stati Uniti al Marco Simone Golf & Country Club dal 25 settembre al 1 ottobre 2023. Diverse le novità rispetto alle ultime edizioni, con l’Europa chiamata a riscattare la cocente sconfitta di Whistling Straits nel 2021.

Innanzitutto il percorso di qualificazione avrà la durata di dodici mesi, dal momento che tutti i giocatori europei potranno raccogliere punti dall’8 settembre 2022, data di inizio del BMW PGA Championship di Wentworth, fino al 3 settembre 2023 quando mancheranno soltanto tre settimane alla Ryder Cup. Come sempre si terrà conto della World Points List, basata sul ranking mondiale, e sulla European Points List che invece si basa sui ranking del DP World Tour. Saranno in palio sei posti per chi si qualificherà automaticamente: tre posti tramite European Points List e tre posti tramite World Points List, a scalare qualora uno o più dei primi tre giocatori fossero già qualificati tramite l’altra lista. Restano quindi sei posti per completare la squadra europea: questi saranno a completa discrezione del capitano Luke Donald, che potrà assegnare quindi 6 wild card.

RYDER CUP 2023: I RANKING DEL TEAM EUROPA AGGIORNATI IN TEMPO REALE

Anche per questa edizione non saranno assegnati punti valevoli per la qualificazione in tutti gli eventi che si disputeranno durante le Rolex Series del DP World Tour, mentre decade la regola che prevedeva il raddoppio dei punti negli ultimi mesi del periodo di qualificazione. Altra novità il cambio nel rapporto tra i punti conquistati nei Major e nei tornei principali rispetto ai tornei secondari. In passato questo rapporto era di 6:1, ma adesso è stato ridotto a 4:1 con l’intento di dare più possibilità di qualificazione ai giocatori che giocano prevalentemente sul DP World Tour. “Questi cambiamenti nel processo di qualificazione sono arrivati dopo un’attenta analisi con tutto il team di Ryder Cup Europe e i miei vicecapitani Edoardo Molinari e Thomas Bjorn – ha spiegato Luke Donald – Le sei wild card mi garantiscono di poter scegliere per avere a Roma il miglior team possibile in termini di giocatori in forma, giocatori con esperienza e accoppiamenti per i match di doppio.”