Buffon: “Spalletti l’uomo giusto per la Nazionale. Fischi a Donnarumma? Non è bello”

Gianluigi Buffon è stato ospite questa mattina ai microfoni di Radio Serie A con Rds, in una chiacchierata in cui ha trattato diversi temi. Primo tra tutti, ovviamente, il ritiro dal calcio giocato arrivato pochi mesi fa: “Ho deciso di dire basta a Cagliari nelle finali playoff, stavo aspettando con trepidazione queste partite di spareggio per andare in Serie A. Sono arrivato in una condizione psico-fisica eccezionale. Il fatto che sul finire del primo tempo abbia avuto questo fastidio muscolare al polpaccio mi ha portato, senza indugi, mentre uscivo dal campo, a decidere che quella sarebbe stata la mia ultima partita”.

Il portiere ex Juventus, però, ci aveva pensato anche in passato: “L’anno in cui sono andato a Parigi avevo deciso ed ero abbastanza convinto – ha confessato -, ma non lo ero pienamente, mi sentivo fisicamente al top. Per il rispetto delle società in cui ho lavorato ho capito che era giusto fare un passo indietro. Poi a fine aprile arrivò questa chiamata del PSG, sarei stato stupido a rinunciare, volevo crescere ulteriormente con l’esperienza all’estero e avrei giocato in una squadra stratosferica e a un livello stratosferico.

Buffon poi si sofferma sul nuovo ruolo che ricopre da qualche settimana: “Il ruolo di capo delegazione mi incuriosiva molto, mi piaceva tanto. Poteva essere il vestito adatto per me, poi il fatto di ritornare in un ambiente che conoscevo bene, qualificante e qualificato, con il desiderio di rivalsa per un altro Mondiale nel quale siamo stati assenti, questa è la cosa che mi ha incentivato”. “Inizierò anche il corso da direttore sportivo, è una continua evoluzione, tutto questo non mi provoca paura, ma tanta curiosità – afferma -. Dove mi vedo tra dieci anni? Mi vedo dove vorrò andare, ho preso questo anno per capire cosa mi fa felice, la mia metà sarà quella”.

Un ruolo che lo porta ad essere spesso nelle vicinanze di Luciano Spalletti: “Secondo me la Nazionale ha avuto la fortuna di trovare un allenatore libero nel suo miglior momento. Ho avuto la fortuna di conoscere il mister in questo ritiro, è stata una rivelazione in positivo. Come allenatore non avevo nessun dubbio, mi ha colpito tanto il grado di professionalità, ha delle letture anche psicologiche nelle quali coglie ogni piccola sfumatura”.

Buffon, infine, torna su due questioni spinose, quella relativa a Donnarumma, fischiato a San Siro, e il modo in cui si è interrotto il rapporto tra Bonucci e la Juventus. “Non è bello quando vedi un portiere della Nazionale che viene fischiato. Ti dispiace al di là di tutte le motivazioni e giustificazioni che possono esserci dietro. Gigio credo che abbia preso dimestichezza su questa che è la parte più complicata del lavoro. Anche a me è capitato, non dico dove è capitato perché non mi interessa far pubblicità a certa gente. Io sono stato in difficoltà per certa gente perché ero in imbarazzo per loro”. Su Bonucci: “Quando Leo avrà l’opportunità insieme ai dirigenti di rivedersi magari in un altro luogo, in altro contesto, che non sia quello calcistico, riusciranno a trovare un modo per riconciliarsi come la storia di entrambi merita”.