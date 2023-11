Golf: posticipato il via della nuova lega di Woods e McIlroy, prenderà il via nel 2025

Quando mancavano solo 50 giorni al via del primo evento, la nuova lega tecnologica di golf fondata da Tiger Woods e Rory McIlroy ha annunciato lo slittamento di un anno, di un progetto che puntava a rivoluzionare immediatamente l’universo del “green”. La TGL non partirà più dunque nel gennaio del 2024, ma nel 2025. La decisione, a sorpresa, arriva dopo i fatti accaduti recentemente a Palm Beach Gardens, in Florida, dove l’arena, il SoFi Center, realizzata dalla nuova organizzazione ha fatto registrare il crollo strutturale del tetto. “Gli eventi della scorsa settimana ci hanno costretto a intraprendere delle modifiche relativamente alle tempistiche previste, ma credo davvero in questo progetto e sono ancora più entusiasta di quello che potrà rappresentare per tutti gli appassionati di golf“, le dichiarazioni al riguardo da parte di Tiger Woods.