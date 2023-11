Olanda, De Vrij: “Mi è toccato star fuori, accetto le decisioni di Koeman. Può contare su di me”

Nella conferenza stampa della vigilia alla sfida contro Gibilterra, valida per le qualificazioni ad Euro 2024, Stefan de Vrij, difensore olandese dell’Inter, ha parlato al fianco del CT dell’Olanda Ronald Koeman, dichiarando: “Sarà una partita dove avremo il pallino del gioco e in cui dovremo essere bravi a creare tante occasioni da gol e indirizzare il risultato. Il CT dietro ha molta scelta, voglio di dimostrare che può contare su di me. Sono pronto ad accettare ogni sua decisione, qualche volta è toccato a me stare fuori ma alla fine la scelta finale spetta al CT. Contro Gibilterra dovremo rimanere concentrati e non avere cali di tensione. Attaccheremo molto, ma nel momento in cui il pallone non sarà in nostro possesso dovremo stare attenti e provare a riconquistare subito la palla“.