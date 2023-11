Ciclismo, Dagnoni: “Partenza Tour De France in Italia grande vetrina”

Cordiano Dagnoni, presidente Federazione ciclistica italiana, durante un incontro a Rimini, ha ribadito il grandissimo riscontro che c’è stato a Parigi per la scelta del ‘Tour De France’ di partire dall’Italia. Queste le sue parole: “E’ una grandissima vetrina, soprattutto una grande promozione per il nostro sport. Il ‘Tour de France’ è tra le cinque manifestazioni sportive più viste al mondo, perciò sarà veramente una grande promozione non solo per il ciclismo ma per tutto il territorio“.