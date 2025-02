Il PGA Tour si sposta in Messico, dove in questo fine settimana di gare è in programma il Mexico Open at VidantaWorld. Il primo round del torneo, con montepremi da 7 milioni di dollari, vede in testa un terzetto con il punteggio di -7 (64 colpi), formato dall’inglese Harry Hall, dal tedesco Jeremy Paul e dal norvegese Kris Ventura. I tre comandano la classifica con una lunghezza di vantaggio sul gruppetto di inseguitori, composto dall’argentino Alejandro Tosti, dal sudafricano Aldrich Potgieter e dagli americani Brian Campbell, Patrick Fishburn e Isaiah Salinda. Solo 18esimo per il momento il californiano Jake Knapp, campione uscente della rassegna. Essendo solo il primo giorno di gara, la classifica rimane estremamente compatta con ben 87 giocatori sotto il par, dunque per vedere maggiori distacchi e per capire chi potrà prendere in mano la classifica ci sarà da attendere i round successivi.

Mexico Open: ottima prova di Francesco Molinari

Si piazza momentaneamente nella top ten del Mexico Open anche Francesco Molinari, che si trova al nono posto insieme ad altri otto atleti. Il torinese è stato bravo a recuperare dopo un inizio difficoltoso con un doppio bogey, e ha chiuso la sua giornata con 5 birdie e un eagle alla buca 7, che gli hanno permesso di terminare il primo round con il punteggio di -5 (66 colpi) e di risalire fino alla nona posizione. Punteggio identico anche per gli statunitensi William Mouw, Chander Phillips, Ryan Gerard e Akshay Bhathia, per i nipponici Takumi Nakaya e Ryo Hisatsune, per il tedesco Stephan Jaeger e per il finlandese Sami Valimaki. A Nueva Villarta più giovane dei fratelli Molinari, reduce peraltro da due uscite al taglio di recente, cerca il riscatto dopo che nel 2024 al Mexico Open la sua gara terminò dopo 36 buche.

Male invece Matteo Manassero, che compie un passo indietro rispetto ai risultati recenti. Il veronese non è riuscito a trovare le misure nel primo round, e si colloca lontano con un +1 che gli vale la posizione numero 103. Dopo le prime nove buche con tre birdie e un bogey, il classe ’93 nella seconda parte di gara ha pagato dazio con un doppio bogey, due bogey e un solo birdie. Manassero non è ancora fuori dai giochi, ma il superamento del taglio si fa molto difficile per lui.