Osimhen continua a stupire anche da lontano: a suon di gol, la valutazione del nigeriano non è diminuita. Possibile scenario in bianconero?

Era il 4 settembre 2024 quando Victor Osimhen arrivò in Turchia per aggregarsi al Galatasaray, attuale capolista del campionato turco.

Il giocatore, escluso dalla rosa dopo le trattative fallite con Chelsea e Al Hilal, ha accettato di intraprendere l’avventura turca ritrovando nel Galatasaray il suo ex compagno “napoletano” Dries Mertens.

L’accordo tra il club partenopeo e la squadra di Istanbul prevedeva il trasferimento dell’attaccante a titolo gratuito per la sola stagione in corso. Il Galatasaray non ha alcun diritto per acquistarlo o riscattarlo in futuro perché nel contratto è presente la famosa clausola di rinnovo proprio a favore del Napoli, che permetterebbe al club di Aurelio De Laurentiis di mantenere il cartellino del giocatore fino al 2027.

La clausola, inizialmente fissata a 130 milioni di euro, è ora scesa a 75 milioni. Tuttavia, appare difficile immaginare il futuro del nigeriano in azzurro: il Napoli, infatti, non può permettersi un ingaggio così pesante come quello di Victor Osimhen di ben 12 milioni di euro. Al contempo, i partenopei non intendono cedere Osimhen per una cifra inferiore alla clausola.

Quindi, quale sarà il destino di Victor Osimhen al termine dell’esperienza turca?

La Juve sogna Osimhen, ma servono 12 milioni

A svelare i possibili scenari sul futuro del nigeriano è Fabrizio Romano. Già nella sessione di mercato estiva dell’anno precedente, il giornalista aveva escluso l’ipotesi di un possibile futuro dell’attaccante in Premier League.

Il motivo? Osimhen vuole mantenere le condizioni del contratto di Napoli. Tradotto, vuole continuare a percepire un super ingaggio da 12 milioni a stagione.

La sua priorità non è la destinazione, ma l’offerta economica più vantaggiosa, che sia dall’Arabia, dalla Premier League o dalla Ligue 1.

Un ritorno in Serie A con una maglia diversa da quella del Napoli è improbabile: la clausola imposta da De Laurentiis non si applica ai club italiani.

Le voci su un possibile trasferimento alla Juventus, dunque, non trovano conferma. Senza contare i rapporti tutt’altro che sereni tra Napoli e Juventus.