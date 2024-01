Tragedia all’Hertha Berlino: è morto il presidente Kay Bernstein, aveva 43 anni

di Mattia Zucchiatti 65

“L’Hertha Berlino piange la scomparsa di Kay Bernstein. Oggi, martedì, l’Hertha Berlino ha ricevuto la terribile notizia che il presidente Kay Bernstein è morto inaspettatamente all’età di 43 anni. L’intero club, i suoi comitati e i suoi dipendenti sono addolorati e profondamente sgomenti”. Lo si legge in una nota dell’Hertha Berlino, che annuncia la morte del numero 1 del club tedesco. La società ha cambiato le immagini dei social, con lo stemma nero in segno di lutto e un’immagine di Bernstein. “La famiglia Hertha rivolge i suoi pensieri alla famiglia, agli amici e ai conoscenti in questo momento difficile. Chiediamo che venga rispettata la privacy della famiglia a seguito di questo terribile evento“, si legge.