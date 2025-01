Il Farmers Insurance Open ha visto il suo epilogo nella notte a Torrey Pines, in California, con Harris English che si è imposto come campione grazie a uno score complessivo di -8 (280 colpi). Nonostante un finale di giornata difficile, con un +1 nell’ultimo giro, English ha resistito alla pressione e ha portato a casa una vittoria che lo rilancia al 34esimo posto del ranking mondiale e come quinto statunitense per la Ryder Cup. A un soffio dalla vittoria si è fermato Sam Stevens, autore di un eccellente -4 nell’ultimo round. Il suo totale di -7 non è bastato per superare English, ma gli ha comunque permesso di conquistare il secondo posto. Completa il podio al terzo posto Andrew Novak, che chiude a -6.

Ai piedi del podio in quarta posizione, con un -5, troviamo il sudcoreano Sungjae Im e il norvegese Kristoffer Ventura. Entrambi hanno disputato una settimana solida, senza però riuscire a fare il definitivo salto per entrare in zona podio. Alle loro spalle, l’americano Hayden Springer chiude in sesta posizione con -4, seguito da Will Gordon e Taylor Pendrith, che, grazie a un’ottima giornata finale, sono riusciti a guadagnare molte posizioni. Precipita il sudafricano Aldrich Potgieter, al terzo posto dopo la giornata di ieri ma lontano dai migliori a fine gara.

Farmers Insurance Open: settimana positiva per Manassero

Nonostante un finale che ha un po’ vanificato le sue speranze di una top 10, Matteo Manassero ha mostrato segnali positivi durante tutta la settimana. Dopo aver sognato a lungo di piazzarsi tra i primi dieci, l’italiano ha chiuso con un +3 nell’ultimo giro, fermandosi a un ottimo 25esimo posto finale. Per il numero uno italiano, questo piazzamento è comunque un risultato che conferma la sua crescita costante sul PGA Tour e lascia intravedere potenzialità per il futuro.