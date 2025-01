Giornata storica per il pattinaggio di velocità italiano nel day two della tappa di Coppa del Mondo di pista lunga a Calgary. Sul ghiaccio dell’Olympic Oval, nella terza tappa del circuito internazionale, Davide Ghiotto ha firmato un’impresa straordinaria, vincendo i 10.000 metri con il nuovo record del mondo. Il campione delle Fiamme Gialle ha infatti concluso con il crono sensazionale di 12:25.69, abbassando di ben cinque secondi il precedente primato, detenuto dallo svedese Niels Van Der Poel (12:30.74) e stabilito durante le Olimpiadi di Pechino 2022. Questo straordinario risultato segna anche il sedicesimo podio in Coppa del Mondo per il vicentino, che consolida anche il suo dominio sui 10.000 metri, distanza in cui è imbattuto dal 28 gennaio 2023, con dieci vittorie consecutive in gare internazionali.

L’azzurro, opposto nella sua batteria al norvegese Sander Eitrem, non ha badato all’avversario (poi terzo in 12:38.04) e ha preso subito il largo. All’arrivo il pubblico presente gli ha tributato una standing ovation. Seconda posizione per il ceco Metodej Jilek in 12:37.81, nuovo record mondiale juniores che dovrà essere omologato successivamente.

Le parole di Ghiotto

Buona prestazione anche di Malfatti, quinta Lollobrigida

La giornata azzurra è stata arricchita anche dalle prestazioni di altri atleti italiani di rilievo. Michele Malfatti, anche lui impegnato sui 10.000 insieme a Ghiotto, ha stabilito il suo nuovo primato personale, chiudendo con un tempo di 12:57.09 che gli vale il nono posto. Per il trentino si tratta della seconda volta in stagione sotto la barriera dei 13 minuti, un segnale di continuo miglioramento per il trentenne delle Fiamme Gialle. Buona gara anche per Francesca Lollobrigida, che ha disputato una prova eccellente nei 1.500 metri femminili: la 33enne di Frascati ha chiuso al quinto posto con il tempo di 1:53.65, suo nuovo primato stagionale.

Gli azzurri nelle Division B

Anche nelle gare di Division B gli azzurri si sono fatti valere. David Bosa (Fiamme Oro) ha conquistato la vittoria nei 1.000 metri con il tempo di 1:07.41, mentre Daniele Di Stefano e Francesco Betti, anche loro delle Fiamme Oro, hanno fatto registrare ottime performance con nuovi primati personali: per loro rispettivamente 15esimo posto con 1:08.75 e 21esimo con 1:09.04.

Sui 10.000 metri della Division B, anche Riccardo Lorello (C.S. Esercito) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) hanno brillato. Lorello ha chiuso con il suo primato personale di 12:59.52, piazzandosi così al sesto posto, mentre Giovannini ha registrato il crono di di 13:03.00, che gli è valso il nono posto. Infine, nei 1.500 metri sempre della Division B, Veronica Luciani (Noale Ice) ha fatto segnare un personal best di 1:59.25, piazzandosi in 19esima posizione.

I prossimi appuntamenti

La tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità di Calgary vedrà la sua conclusione nella giornata di oggi, domenica 26 gennaio, con le ultime gare in programma. Spiccano le mass start e i 500 metri, mentre in serata ci sarà il gran finale con le prove a squadre.

